Edenred Italia, Marco Ferrero nuovo amministratore delegato

(Teleborsa) - Marco Ferrero, in precedenza Chief Country Officer ed Executive Board Director di Nexi Italy, è il nuovo Amministratore Delegato di Edenred Italia, dove avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo del business, l'evoluzione delle soluzioni e il percorso di trasformazione tecnologica dell'azienda. Ferrero subentra a Fabrizio Ruggiero, ora nel ruolo di Chief Operating Officer Benefits & Engagement di Edenred.



Ferrero ha iniziato la propria carriera in Bain & Company nel 1997, per poi entrare in Vodafone nel 2007, dove è stato nominato Head of Consumer Products nel 2009 e successivamente Regional Vice President nel 2011. Nel 2014 è entrato in CartaSi in qualità di Italy Sales Director. Dal 2017 ha lavorato in Nexi Italy, inizialmente come Commercial Director e, dal 2022, come Chief Country Officer ed Executive Board Director.



"Assumere la guida di Edenred Italia significa entrare in un’azienda che incide concretamente sulla vita quotidiana di milioni di persone e sulla capacità delle imprese di prendersi cura di chi lavora - dichiara Marco Ferrero - Il nostro compito, nei prossimi anni, sarà rafforzare e ampliare questo impatto: raggiungere un numero sempre maggiore di aziende, anche di piccole e medie dimensioni, comprendere bisogni sempre più diversi e trasformarli in soluzioni semplici, personalizzate e digitalmente accessibili. Vogliamo contribuire all’evoluzione del mondo del lavoro e della società, ampliando il ruolo che il welfare può svolgere nella crescita delle imprese e nel benessere delle persone".

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