Aeroporto Ronchi dei Legionari, bando da 40 milioni

(Teleborsa) - La società, che gestisce lo scalo di Ronchi, per 40,4 milioni euro. Il bando di gara europeo per la vendita del pacchetto è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.. Oggi la società è interamente di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia.ed è già stata convocata per il giorno successivo una seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche, cui seguirà la nomina di una commissione che dovrà valutare i criteri qualitativi.– ha spiegato il– Vogliamo creare valore, non fare cassa, dunque cerchiamo un partner industriale forte. Siamo soddisfatti della procedura, nel caso ci fosse un alto numero di offerte valuteremo una proroga".