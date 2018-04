Petrolio, l'OPEC vede domanda in aumento

(Teleborsa) - Restano in fermento i prezzi del petrolio, che continuano a viaggiare attorno ai massimi dal 2014, complice l'escalation delle tensioni tra USA e Russia, per la Siria Ildi Londra quota a 71,37 dollari al barile (-0,04%) mentre ilamericano viaggia a 67,04 usd/bar (-0,03%), dopo quattro sedute consecutive di rialzi.L', nel consueto rapporto mensile, ha rivisto al rialzo le stime sulla domanda mondiale di greggio, per l'anno in corso: 30 tonnellate di barili al giorno a 1,63 milioni di barili/giorno per un totale di 98,70 milioni di barili. Stima che si confronta con i 97,07 milioni previsti per il 2017.Nel report, ilspiega che la revisione al rialzo della domanda, riflette soprattutto la dinamica positiva registrata dai Paesi OCSE, nel primo trimestre dell'anno.In data odierna, è atteso un altro, che sarà pubblicato dalla, Dipartimento dell’Energia di Washington.