Eni, approvato piano di sviluppo di Merakes nell’offshore dell’Indonesia

Eni

(Teleborsa) -annuncia che ile delle Risorse Minerarie, situato nel Production Sharing Contract (PSC) di East Sepinggan, Stretto di Makassar, offshore di East Kalimantan, in Indonesia.Il giacimento di Merakes, si stima contenga circa 2 trilioni di piedi cubici (Tcf) di gas in posto, spiega il Cane a sei zampe in una nota aggiungendo che il piano di sviluppo approvato dalle autorità indonesiane prevede la"L'approvazione del piano di sviluppo di Merakes è una passo fondamentale per lo sviluppo della nostra recente scoperta a gas nel bacino del Kutei. Ci permette di procedere verso la decisione finale d’ investimento del progetto. Merakes è un altro risultato della strategia di esplorazione "near field" di Eni. Siamo orgogliosi della partnership di Eni con l'Indonesia, un paese chiave nelle strategie globali dell'azienda", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Eni,