FCA poco mossa dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa

FCA

(Teleborsa) - I dati sulle immatricolazioni di auto in Europa mettono le ganasce ae all'intero comparto automotive europeo. Quest'ultimo sta limando lo 0,18% sul relativo DJ Stoxx mentre i titoli della casa d'auto italo-statunitense viaggiano sulla parità.Secondo l' ultima rilevazione di ACEA a marzo le vendite di nuove auto in UE sono calate di oltre 5 punti percentuali - primo calo dal 2014 - mentre la sola FCA ha riportato una discesa dell'8%.Nel dettaglio, il Gruppo ha immatricolato 120.600 vetture per una quota del 6,6%.Dati "fortemente positivi per Jeep e Alfa Romeo" con il primo marchio che "aumenta le registrazioni del 42,3% nel mese e del 52,6% nel trimestre. Alfa Romeo invece incrementa le vendite rispettivamente dell'8,6% e del 15,6%".La 500, con oltre 27.700 registrazioni a marzo, incrementa le vendite del 5,9%.