Merck KGaA vende divisione consumer health a società P&G

(Teleborsa) - La tedescaha firmato un accordo di vendita della sua divisione Consumer Health a favore della statunitenseper circa 4,2 miliardi di dollari, in contanti.L’operazione, che rappresenta per il colosso di Cincinnati una delle più grandi acquisizioni degli ultimi anni, dovrebbe concludersi entro fine 2018. L'accordo consente al gruppo statunitense di espandersi nel settore di articoli per la salute di largo consumo come vitamine, integratori e antidolorifici. "focalizzata su imprese orientate all'innovazione" - ha commentato ilIl closing è condizionato all'ottenimento di una serie di autorizzazioni e al soddisfacimento di alcune condizioni.Intanto sulla piazza di Francoforte il titolo, mostra una flessione dello 0,22%. Per la reazione alla notizia delle azioni P&G bisognerà aspettare oggi pomeriggio l'apertura della piazza americana.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 82,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 80,69. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 84,17.