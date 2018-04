Banca Progetto, accordo con Garanzia Etica per agevolare credito a oltre 4 mila PMI

(Teleborsa) -, non solo per la concessione dei finanziamenti, elemento cruciale in una fase di ripresa dell'economia italiana, ma anche nelle scelte imprenditoriali relative a quanto e come investire, non certo facili per le aziende di più piccole dimensioni che spesso non hanno una direzione Finanza., finalizzato a favorireitaliane, colmare il gap tra domanda e offerta di finanziamento e sostenere leassociate al Confidi.L’iniziativa, avviata da, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Progetto, ed, Presidente di Garanzia Etica, prevede lae la creazione divolte a offriredi elevato livello come l’analisi del fabbisogno finanziario e del merito di credito, un’assistenza qualificata per l'accesso alle agevolazioni pubbliche e in relazione a progetti di sviluppo volti all'innovazione e all'internazionalizzazione.“Vogliamo essere un, una Banca che li supporti in piani votati all'aumento dimensionale, alla diversificazione dei canali distributivi e alla internalizzazione", ha affermato, Amministratore Delegato di Banca Progetto, aggiungendo ", puntando sui progetti futuri e sulla solidità del piano industriale"."Per raggiungere questi obiettivi siamo lieti di poter collaborare con Garanzia Etica che da sempre porta progettualità e prospettive di crescita alle PMI associate”, ha sottolineato."Oggi, più che mai, è fondamentale massimizzare gli interventi a supporto dell’economia reale", sostiene, Presidente di Garanzia Etica, spiegando che "l’accordo con Banca Progetto riveste nell'attuale scenario economico una grande importanza a sostegno della ripresa economica e delle imprese che contribuiscono al mantenimento e al rafforzamento del tessuto produttivo e sociale”.