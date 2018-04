Prestiti personali, nel primo trimestre si torna ai livelli pre-crisi

(Teleborsa) -il numero di richieste di prestiti da parte degli italiani (nell'aggregato di prestiti personali e prestiti finalizzati) registrate suldiha fatto segnare un incremento del 2,4% rispetto allo stesso periodo 2017., in quanto le richieste di prestiti finalizzati hanno fatto segnare una flessione del -2,7%, riconducibile al rallentamento dei finanziamenti per l’acquisto di auto e a quelli relativi a beni e servizi di importo più contenuto.In continuo incremento l’importo medio richiesto dalle famiglie. Con 9.931 euro relativi ai, il mese di marzo ha fatto registrare il valore medio più elevato dall'inizio del 2010 (+6,5% rispetto allo stesso mese del 2017).In particolare, per quanto riguarda(+8,2% rispetto al 2017) mentre i prestiti personali registrano un incremento più contenuto (+2,2%), che porta il valore medio a 13.422 euro.vede un ulteriore spostamento verso i valori più alti (+2,6 punti percentuali per le classi superiori ai 10.000 euro a discapito delle richieste per importi inferiori aiL’analisi della distribuzione delle richieste di prestiti per durata conferma che èi, con una quota pari al 27,1% del totale (+2,4 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 2017). Al contrario, si rileva una nuova contrazione per la classe di durata inferiore ai 12 mesi, che passa al 14,6% del totale. Per quanto riguarda i, le richieste si sono concentrate per il 24,2% nella fascia di durata inferiore ai 12 mesi (seppur a fronte di un calo di -2,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017), mentre le richieste dii si stanno indirizzando sempre di più verso i piani di rimborso più lunghi, con la fascia di durata superiore ai 5 anni che arriva a spiegare il 46,2% del totale (+1,9 punti percentuali).Osservando, infine, la distribuzione delle richieste in relazione all'età del richiedente, l’ultimo aggiornamento del Barometro CRIF evidenzia come nel primo trimestre 2018 sia stata. Nel complesso prosegue lo spostamento verso le classi di età superiori ai 55 anni, che riportano una crescita di +0,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente.