Economia e ambiente, online il nuovo numero del Magazine ENEA

(Teleborsa) - Economia circolare, green job, blue economy, carbon footprint sono alcuni dei temi al centro del nuovo numero del magazine"Energia Ambiente e Innovazione" dal titolo "" che punta ad aprire un dibattito sul rapporto tra economia e ambiente.In oltre 170 pagine, consultabili online e scaricabili gratuitamente, "€conomie" raccoglie contributi di economisti e ricercatori in ogni singolo ambito,; il sistema) che riguarda lei e industria manifatturiera italiana; lain chiave green dell'industria nazionale; la simbiosi industriale come approccio eco-innovativo che favorisce collaborazione e scambio tra industrie diverse, come dimostra l’esperienza dell’Area di Sviluppo Industriale di Rieti-Cittaducale nel Lazio; l’agricoltura e il turismo sostenibile; l’efficienza energetica sempre più considerata come combustibile nascosto dell’economia e fonte di risparmio per le famiglie italiane.E infine, ambiente inteso anche nell'accezione più ampia di coworking, ossia di community che lavora per ampliare le "capacità" e le competenze delle persone, e di industria 4.0 per lo sviluppo tecnologico delle fabbriche grazie alle misure messe in campo dal Governo per la diffusione dell'automazione, della digitalizzazione e dell’interconnessione nei processi produttivi.La parte internazionale si apre con un intervento che sottolinea la necessità, se non addirittura l’obbligo, del nostro Paese di adeguarsi a quanto stabilito dalla Unione europea in tema di riduzione delle emissioni climalteranti e alla opportunità offerta dal programma Horizon2020 di ottenere finanziamenti sul tema"Energia",