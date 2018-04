Fico riprende le consultazioni: alle 11 il PD, alle 13 M5S

(Teleborsa) - Sta per calare il sipario sull'ultimo round di consultazioni per dar vita ad una possibile intesa di Governo tra Movimento 5 Stelle e PD Oggi, 26 aprile, il Presidente della Camera, al quale il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha affidato il compito di sondare una possibile liaison tra Pentastellati e Dem - per fare il punto della situazione, dopodiché salirà al Colle a rapporto da Sergio Mattarella. negli incontri del 24 aprile è emerso l'impegno comune di valutare un'eventuale alleanza ma nel frattempo. Da una parte, dall'altrai, che invece insistono per una permanenza all'opposizione., della cui convocazione non c'è ancora accenno.Anche ilpotrebbe avere un certo peso: Mattarella potrebbe infatti concedereNel frattempo sembra essersi. Durante un comizio in Friuli il leader di quest'ultima,, ha dichiarato che molti elettori, di fronte al M5S, si sentono "come gli ebrei al primo apparire della figura di Hitler".Una frase, questa, che non è piaciuta al numero uno del Carroccio. Matteo Salvini ha infatti replicato che "è meglio tacere e rispettare il voto degli italiani invece di dire sciocchezze".