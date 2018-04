L'UE dichiara guerra alla disinformazione online

(Teleborsa) - La Commissione Europea scende in campo per, fenomeno sempre più diffuso nell'era della digitalizzazione.Le recenti rivelazioni del caso Facebook /Cambridge Analytica hanno dimostrato con estrema chiarezza come i dati personali possano essere sfruttati in contesti elettorali, si legge in una nota dell'Esecutivo comunitario.Secondo l'ultima indagine Eurobarometro,. Desta particolare preoccupazione presso i rispondenti latesa a influenzare le elezioni e le politiche di immigrazione. L'indagine ha anche evidenziato l': le persone intervistate ritengono che le fonti di informazione più affidabili siano i mezzi di comunicazione tradizionali (radio 70%, TV 66%, stampa 63%), mentre ci si fida di meno delle fonti di notizie online e dei siti web che pubblicano video, con tassi di fiducia rispettivamente del 26% e del 27%.La Commissione ha inoltre pubblicato uno studio sulle notizie false e la disinformazione in cui si rileva che, come motori di ricerca e aggregatori di notizie, e siti web di social media.Tra le misure proposte figurano:- U. Entro luglio, come primo passo, le piattaforme online dovrebbero mettere a punto e applicare un codice comune di buone pratiche con l'obiettivo di garantire trasparenza circa i contenuti sponsorizzati,fare maggiore chiarezza in merito al funzionamento degli algoritmi e consentire verifiche da parte di terzi, agevolare la scoperta e l'accesso da parte degli utenti di fonti di informazione divers, che sostengano differenti punti di vista, applicare misure per identificare e chiudere gli account falsi e per affrontare il problema dei bot automatici, fare in modo che i verificatori di fatti, i ricercatori e le autorità pubbliche possano monitorare costantemente la disinformazione online;. La rete stabilirà metodi di lavoro comuni, scambierà le migliori pratiche e opererà per conseguire la più ampia copertura possibile di correzioni fattuali in tutta l'UE; i verificatori saranno scelti tra i membri dell'UE facenti parte della rete internazionale dei verificatori di fatti (International Fact Checking Network), che segue un rigido codice etico;che supporti la rete dei verificatori di fatti e i ricercatori del mondo accademico raccogliendo e analizzando dati a livello transfrontaliero, nonché dando loro accesso a dati riguardanti l'intera Unione europea;: una maggiore alfabetizzazione mediatica aiuterà gli europei a riconoscere la disinformazione online e ad accostarsi con occhio critico ai contenuti online. A questo fine la Commissione inviterà verificatori di fatti e organizzazioni della società civile a fornire materiale didattico a scuole e insegnanti e ad organizzare una settimana europea dell'alfabetizzazione mediatica;contro minacce informatiche sempre più complesse, fra cui la disinformazione online e gli attacchi informatici;per migliorare la tracciabilità e l'identificazione dei fornitori di informazioni e promuovere maggiore fiducia e affidabilità delle interazioni online e dell'informazione stessa e delle sue fonti;