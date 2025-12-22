Natale: parte degli acquisti online per quasi 6 italiani su 10

(Teleborsa) -sceglierà l’e-commerce come canale esclusivo. Il negozio fisico mantiene comunque un ruolo importante: il 26% continuerà a preferire le attività tradizionali, mentre il 9% non prevede di fare acquisti natalizi. Il quadro complessivo delinea un Natale sempre più digitale, senza però eliminare il valore dell’esperienza in negozio.presenta i risultati di un’indagine sugli italiani e gli acquisti natalizi, con l’obiettivo di capire come cambiano abitudini di consumo, budget, canali preferiti e modalità di acquisto nel periodo più intenso per il retail.restituisce l’immagine di un Paese che evolve:ma i comportamenti mostrano una crescente diversificazione tra e-commerce, negozio fisico, convenienza, qualità e nuove abitudini di acquisto.L’indagine è stata realizzata su un panel di fonti Italia attraverso, l’esclusivo sistema di media e social listening sviluppato da Vidierre, basato su una piattaforma proprietaria che analizza oltre 27,6 milioni di fonti provenienti da un universo di più di 2,5 miliardi di contenuti globali. WOSM© integra 89 social network e oltre 125.000 testate media, monitorando macro-temi, trend emergenti, conversazioni d’interesse e indicatori socioeconomici. La metodologia, adattabile e scalabile sia come dimensioni di fonti monitorate che come area geografica, consente di rilevare in profondità le dinamiche del consumatore, individuando variazioni, sentimenti, comportamenti e segnali anticipatori delle tendenze di mercato.emerge una sensibilità crescente. Poco più di un quarto degli intervistati, il 28%, prevede di aumentare il budget rispetto al Natale 2024, mentre quasi un terzo – il 36% – dichiara di voler spendere meno. L’8% non farà regali, mentre il 24% manterrà un livello di spesa simile all’anno precedente, confermando un equilibrio tra chi vuole incrementare la propria capacità di acquisto e chi preferisce contenerla. Il paniere di spesa rimane legato alle tradizioni: quasi un terzo investirà soprattutto in prodotti alimentari e bevande, al centro della convivialità natalizia. Seguono abbigliamento e accessori, con il 18% della spesa principale e tecnologia ed elettronica, con il 15%, i giocattoli e articoli per bambini con il 13% e le esperienze – viaggi, spettacoli, ristoranti o cofanetti – che raccolgono l’11% delle preferenze.oltre quattro italiani su dieci utilizzano principalmente carta di credito o debito. Solo il 3% opta per il pagamento alla consegna, ormai marginale.