Salini Impregilo, joint venture in short list per contratto in Australia

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Una joint venture guidata daè entrata nella short list per l’aggiudicazione di un progetto idroelettrico in, delL'Australia rappresenta un paese di grande interesse commerciale per Salini Impregilo, che sta anche puntando su altri progetti come il Cross River Rail, per il quale Salini Impregilo è stata inserita in short list per l'aggiudicazione del progetto nelle scorse settimane.L'interesse del Gruppo al mercato australiano rientra nell'ambito della strategia di diversificazione dei rischi. Il Gruppo vuole infatti aumentare la sua presenza in mercati dove si presentano buone opportunità di crescita in un contesto di politiche industriali e sistemi regolatori piu' certi, come in Europa e negli USA. Nel caso dell'Australia, le autorità pubbliche stanno investendo piu' di 110 miliardi di dollari australiani in infrastrutture, data la forte crescita economica e demografica. I piani di investimenti riguardano soprattutto il trasporto urbano, uno dei settori chiave per il Gruppo.