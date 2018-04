Trenitalia, aumentano i viaggiatori sulle corse regionali nel 1° trimestre

(Teleborsa) -, contrassegnato da problemi alla circolazione ferroviaria causati dalle ondate di maltempo che, tra febbraio e marzo, hanno investito molte regioni italiane. Il periodo in questione si è chiuso con unSi riducono i ritardi addebitabili direttamente a Trenitalia al solo 2,5% delle circa 6.500 corse giornaliere gestite dalla società del Gruppo FS Italiane (miglior dato degli ultimi 7 anni). La regolarità del servizio si attesta al 97,83%, limitando le corse cancellate per responsabilità di Trenitalia a circa tre su mille, mentre toccano il minimo storico anche gli stop causati da problemi tecnici, che si attestano a una media giornaliera di 6,8 sulle 6.500 corse circolanti in tutta Italia.Da segnalare le performance registrate in, dove la puntualità reale è aumentata di 1,8 p.p. rispetto al 2017, mentre quella teorica, realizzata da Trenitalia considerando i soli ritardi imputabili all'azienda, è migliorata di ben 3,3 p.p. (99,3%). La, ugualmente, è cresciuta di 3,2 p.p. (86,7%) in puntualità percepita rispetto al 2017 e di 2,2 p.p. (96,6%) in quella Trenitalia.è riconducibile sia all'efficacia degli stringenti controlli aziendali per contrastare l’evasione sia all'aumento dei passeggeri. Crescono del 21% in circa tre anni i clienti che scelgono il treno regionale per spostamenti nel tempo libero (2015: 78,2% pendolari e 21,8% tempo libero vs 2018: 73,5% pendolari e 26,5% tempo libero).Sempre più clienti regionali (+38% vs 2017) decidono di acquistare, con un conseguente incremento dei ricavi del 48,1%. In particolare continua il successo dell'che ha segnato un aumento dei ricavi dell’80,2%, e di utenti del 74,5%. In soli due anni il peso complessivo dei canali digitali sui ricavi del trasporto regionale ha toccato quota 16%. Erano l’8% nel 2017 e il 4% nel 2016.Infine, le indagini sulla percezione che i clienti hanno della, condotte da società demoscopiche esterne, registrano un trend positivo. L’ultima, del marzo scorso, rivela che 83 passeggeri su 100 si ritengono sufficientemente soddisfatti per il viaggio nel suo complesso, si tratta di 2,4 punti percentuali in più rispetto a marzo 2017 e più 5,1 punti rispetto a marzo 2016.