Aeroporto Bergamo, inaugura il nuovo volo per Kharkiv in Ucraina

(Teleborsa) -. La compagnia aereaha effettuato il primo collegamento volo sabato 28 aprile 2018 verso la città di Kharkiv, la seconda dell'Ucraina per dimensioni e popolazione, situata nella regione centro-orientale.Questa destinazione, servita conil mercoledì e sabato da unda 180 posti, si aggiunge alleda Ukraine International Airlines dall’Aeroporto di Milano Bergamo: con, servita da un volo giornaliero con B737-800, e, collegata ogni lunedì e sabato con un Embraer 190 da 109 posti."Ukraine International Airlines contribuisce ad, a beneficio delle relazioni dirette verso le città e le aree più popolose del Paese, ma anche a permettere di fruire di una serie dche la compagnia aerea garantisce in prosecuzione dall’aeroporto di Kiev Boryspil", ha dichiarato, direttore aviation di SACBO, la società che gestisce lo scalo bergamasco."L’Aeroporto di Milano Bergamo diventa così un punto di riferimento per la comunità ucraina e non solo, in particolare per tutti coloro che vivono in Lombardia e nelle regioni limitrofe”.In occasione del volo inaugurale con Kharkiv, la compagnia Ukraine International Airlines hapresentatosi in ordine di tempo al check-in consegnando un biglietto valido per due persone su una delle tre rotte servite dall’aeroporto di Milano Bergamo. A beneficiarne è stata la signora Olena Podkopay, residente a Calco in provincia di Lecco, felice di poter raggiungere per la prima volta con volo diretto la città nativa di Kharkiv.