Eurozona, scende ancora l'indice PMI

(Teleborsa) -della crescita economica dell'Eurozona nel mese di marzo. La lettura media dell'indice PMI Markit sia per la manifattura sia per i servizi decelera anche se permane in zona espansione (oltre i 50 punti).della produzione nell'Eurozonadai 55,2 di marzo e in calo anche dalla stima flash e dalle attese, che erano sempre per 55,2 punti.Ad aprile lnella Zona Euro si è attestato a 54,7 punti,dai 54,9 punti registrati a marzo. Il dato si mostra al di sotto delle attese e della stima flash, che erano entrambe per 55 punti.