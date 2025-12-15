Appuntamenti macroeconomici: settimana del 15 dicembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 15/12/2025
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (atteso 15 punti; preced. 14 punti)
03:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5%; preced. 4,9%)
03:00 Cina
: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,9%)
05:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,1%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,2%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (preced. 0,2%)
14:30 USA
: Empire State Index (preced. 18,7 punti)
16:00 USA
: Indice NAHB (preced. 38 punti) Martedì 16/12/2025
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti)
08:00 Regno Unito
: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)
08:00 Regno Unito
: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 22,3K unità; preced. 29K unità)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (preced. 52,8 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (preced. 49,6 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (preced. 53,6 punti)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,2%)
11:00 Germania
: Indice ZEW (preced. 38,5 punti)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (preced. 19,4 Mld Euro)
11:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 3,22 Mld Euro; preced. 2,85 Mld Euro)
14:30 USA
: Variazione occupati (preced. 119K unità)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,3%)
15:45 USA
: PMI servizi (preced. 54,1 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 54,2 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (preced. 52,2 punti) Mercoledì 17/12/2025
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (preced. -231,8 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 88,5 punti; preced. 88,1 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Indice costo lavoro, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,6%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 4,8%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,81 Mln barili) Giovedì 18/12/2025
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (preced. 98 punti)
11:00 Unione Europea
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,5%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 236K unità)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 2,2 punti; preced. -1,7 punti)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -177 Mld piedi cubi) Venerdì 19/12/2025
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
08:00 Germania
: Indice GFK (preced. -23,2 punti)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,8%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1%; preced. -1,1%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,8%)
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (preced. 23,1 Mld Euro)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 96,1 punti)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (preced. 95 punti)
12:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,9%)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -14 punti; preced. -14,2 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (preced. 4,1 Mln unità)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 51 punti)
16:00 USA
