USA, ISM manifatturiero novembre scende a sorpresa a 48,2 punti

(Teleborsa) - Peggiora ancora l'neglia ottobre 2025 e si mantiene in fase di contrazione. Lo segnala l'sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 48,2 punti, rispetto ai 48,7 punti del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti che stimavano una salita fino a 49 punti.L', che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si mantiene quindi ancora sotto la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.Fra le varie componenti dell'indice, quella suiscende a 47,4 punti da 49,4, quella sull'a 44 da 46 mentre la componente relativa aisale a 58,5 da 58 punti (contro attese per 59,5).