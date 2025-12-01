Milano 16:11
USA, ISM manifatturiero novembre scende a sorpresa a 48,2 punti

(Teleborsa) - Peggiora ancora l'attività manifatturiera negli Stati Uniti a ottobre 2025 e si mantiene in fase di contrazione. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 48,2 punti, rispetto ai 48,7 punti del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti che stimavano una salita fino a 49 punti.

L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si mantiene quindi ancora sotto la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.

Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini scende a 47,4 punti da 49,4, quella sull'occupazione a 44 da 46 mentre la componente relativa ai prezzi sale a 58,5 da 58 punti (contro attese per 59,5).
