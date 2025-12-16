Milano
17:35
43.990
-0,29%
Nasdaq
21:08
25.103
+0,14%
Dow Jones
21:08
48.120
-0,61%
Londra
17:35
9.685
-0,68%
Francoforte
17:35
24.077
-0,63%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 21.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ PMI composito USA in dicembre
PMI composito USA in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
16 dicembre 2025 - 15.50
USA,
PMI composito in dicembre pari a 53 punti
, in calo rispetto al precedente 54,2 punti.
Condividi
Leggi anche
PMI composito Unione Europea in dicembre
USA, PMI composito in novembre
PMI composito USA in novembre
Appuntamenti macroeconomici del 3 dicembre 2025
Argomenti trattati
USA
(276)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 16 dicembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 21 novembre 2025
PMI composito Unione Europea in novembre
PMI composito Unione Europea in novembre
USA, PMI servizi in dicembre
PMI manifatturiero USA in dicembre
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto