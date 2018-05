Air Arabia ora a Milano/Bergamo anche con 2 voli settimanali per l'Egitto

(Teleborsa) -. La compagnia,che con i suoi 60 Airbus A320-214 e 144 aeroporti serviti in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia è da tempoi, collega infatti da venerdì 4 maggio due volte la settimana il Nord Italia con Alessandria d'Egitto.. In un vicino futuro è prevista l'entrata in servizio di tre più capienti Airbus A321 di nuova generazione, con maggiore autonomia e più bassi consumi da utilizzare nelle tratte più lunghe.. L'Italia è un mercato importante per Air Arabia e noi siamo lieti di collegare Milano Bergamo con voli diretti da entrambi i nostri Hub in Marocco e in Egitto. Crediamo fortemente nel ruolo che le compagnie aeree giocano per unire insieme nazioni e culture.e siamo lieti di offrire ai nostri clienti di Milano e Bergamo e dell'intero bacino della Lombardia e del Nord Italia l'opportunità di esplorare questa fantastica destinazione".; la seconda è rafforzare il rapporto che l'aeroporto di Bergamo ha con il Gruppo Air Arabia, presente anche negli Emirati Arabi in un aeroporto (Sharjah, n.d.r.) poco distante dalla città di Dubai. La speranza è quindi di proseguire in questa storia di relazioni che ci possa portare a. Il 2017 ha visto la presenza didi turisti provenienti di ogni parte del mondo e per il 2018 ne sono previsti, con rilevanti