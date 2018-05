Music Inside Rimini, su il sipario: al via la terza edizione

(Teleborsa) -domenica 6 maggio, presso lai la terza edizione di Music Inside Rimini, organizzata da. Grandi ospiti nazionali e internazionali, numerosi eventi, live show e interessanti convegni di formazione animeranno i 3 giorni della manifestazione. Il taglio del nastro è previsto per le oree sarà affidato aAssessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna. Con lei saranno l’assessore ai Rapporti col Territorio del Comune di Riminie il presidente di Italian Exhibition Group,- L’industria italiana operante nel settore musicale occupa una posizione assolutamente predominante, in crescita rispetto al 2016. Ildal divertimento notturno all’industria degli impianti per spettacoli dal vivo.- Nel dettaglio, il mercato delle discoteche e dei locali notturni ha generato un volume di affari di oltre, ovveroUn risultato che rappresenta il 20% del fatturato totale della cosiddetta “economia della notte”. Il settore dei live club italiani ha registrato dal 2014 una crescita di oltre il 10%, sia in termini di nuove aperture, sia in termini di pubblico.per esempio, è seconda in Europa dietro alla Germania con un fatturato complessivo di oltre, in 9 padiglioni coinvolge e unisce in un format esclusivo l’intera filiera merceologia, b2b, il b2expert e il pubblico, è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale, anche per il suo format unico,con prove dal vivo di strumenti e tecnologie.