‘Navigare il Futuro’: torna il corso di alta formazione per governare il cambiamento





(Teleborsa) - Apertura mentale, capacità di ascolto, pensiero critico e propensione al cambiamento sono le caratteristiche di chi deve essere in grato di trovare soluzioni in contesti incerti o di crisi come quelli attuali grazie a una visione trasversale, flessibile, libera e aperta. Prende il via la terza edizione di ‘’, il corso di ala formazione nato dall’incontro tra l’e laSecondoRettrice dell’Università, “è molto importante essere giunti già alla terza edizione”, perché non fa che “confermare l'interesse da parte dei giovani che appunto hanno aderito” a questo Corso, e allo stesso tempo è significativo anche il “peso che le idee che questi giovani hanno portato e il riscontro avuto in seguito”. Questo tipo di formazione “mette insieme diverse discipline” e questo “credo sia la chiave per poter interpretare un futuro che ad oggi diventa sempre più complesso”.“Per noi è fondamentale portare avanti questo progetto - ha sottolineato il presidente della Fondazione Hillary Merkus Recordati- perché nelle prime due edizioni hanno avuto un bel successo, e adesso puntiamo sulla terza. Mi ha sorpreso anche vedere questi ragazzi adattarsi così ben volentieri a un corso molto diverso, a tratti distruttivo nelle proprie convinzioni, ti porta a formarsi in modo trasversale e arrivi a creare un progetto tramite un processo non semplice”. Novità di questa terza edizione è l’inserimento di un modulo didattico dedicato al tema dell’, integrato nel percorso per offrire chiavi di lettura critiche, etiche e concettuali per una tecnologia a misura d’essere umano.Il corso coinvolgerà, selezionati tra studenti di corsi di laurea magistrale e corsi di dottorato, neo dottori magistrali e neo dottori di ricerca provenienti dall’intero sistema universitario della Toscana e dell’alta formazione artistica e musicale di Firenze. Si svilupperà indi natura residenziale presso lae in un evento conclusivo, durante il quale, i partecipanti, suddivisi in gruppi, presenteranno un progetto ideato per attivare pensieri divergenti in ambito professionale o culturale. Al gruppo vincitore verrà assegnato un premio dierogato dalla Fondazione Hillary Merkus Recordati per valorizzare la proposta più originale e applicabile.