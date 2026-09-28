Ferrari, acquisti per 29,8 milioni di euro nella terza tranche del buyback

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver acquistato, tra il 21 e il 25 settembre 2026, nell'ambito del programma di buyback da 250 milioni di euro annunciato il 1° settembre 2026, ulteriori 82.524 azioni ordinarie su EXM e NYSE, per un controvalore complessivo di 29.796.393,26 euro, a un prezzo medio di 361,0634 euro per azione. Il programma da 250 milioni rappresenta la terza tranche del piano pluriennale di buyback da circa 3,5 miliardi di euro entro il 2030.



Dall'inizio della terza tranche al 25 settembre 2026, l'investimento complessivo è stato di 57.455.127,93 euro per 160.799 azioni sull'EXM e di 21.998.568,42 dollari per 53.790 azioni sul NYSE.



Al 25 settembre 2026 la società deteneva 1.805.393 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,77% del capitale sociale. Dal 5 gennaio 2026 il riacquisto complessivo ammonta a 1.915.773 azioni per 587.312.917,89 euro.



















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