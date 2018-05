Scuola, i presidi tornano tra i banchi ma non c’è traccia di aumenti

(Teleborsa) - I dirigenti scolastici italiani presto saranno sottoposi a valutazione del loro operato. Tuttavia, a questa ulteriore crescita di responsabilità, non corrispondono gli annunciati aumenti stipendiali. Dunque un dirigente scolastico, chiamato a far fronte a una miriade di obblighi rispetto ai colleghi di altri comparti, dovrà rendere conto del proprio operato, senza però sperare di vedere incrementato il proprio stipendio.Il quesito che sorge spontaneo è: “perché”? A chiederlo al Miur è ilche "non ci sta ad assistere solo ad operazioni amministrative e legislative" che penalizzano la categoria., ricorda che “in cambio non ottengono nulla, se non maggiori mansioni e responsabilità,che ben si sposerebbero con la posizione e col ruolo che rivestono.. La musica deve certamente cambiare: non c’è occasione migliore se non la nuova contrattazione”.Inoltre - aggiunge il sindacalista - la stagione contrattuale nella nuova area della dirigenza dell'istruzione e della ricerca si apre con stipendi complessivi che "addirittura risultano essere quasi la metà" tra un dirigente scolastico e uno della ricerca.