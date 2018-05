Iran, Trump pronto a ritirare l'accordo sul nucleare

(Teleborsa) - C'è aria di bufera tra Stati Uniti e Iran.Il Presidentesarebbe pronto ad annunciare il ritiro deglidall'accordo sul programma nucleare dell'Iran. Lo riporta il New York Times, citando fonti diplomatiche europee. Una decisione che se fosse confermata rischia di provocare una nuova escalation di tensione trae l'Occidente, dopo che le sanzioni erano state congelate con lo storico accordo sul programma nucleare nel 2015 Il presidente sarebbe pronto anche a reintrodurre alcune sanzioni contro l'Iran: quelle volte a ridurre l'export di petrolio da Teheran, come scrive il Washington Post.Pronta la reazione del presidente iraniano: "l'Iran è pronto a reagire in ogni modo e se Trump deciderà di porre fine all'accordo nucleare con Teheran, gli Stati Uniti se ne pentiranno. Abbiamo piani per resistere a qualsiasi decisione di Trump sull'accordo nucleare".Intanto, le tensioni politiche trahanno portato all'impennata delle quotazioni del petrolio.Il contratto sul, ieri 8 maggio ha toccato i massimi da novembre 2014. Oggi ritraccia ma comunque scambia a oltre 70 dollari al barile mentrelondinese è quotato a 75,72 dollari.