Atlantia, cresce del 23% l'utile nei primi tre mesi del 2018

Atlantia

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2018 ilsulladel Grupporegistra un aumento dell’1,0%, mentre quello sulla rete autostradale estera del Gruppo un aumento del 3,5%.Relativamente alle, il sistema aeroportuale romano ha registrato nel trimestre 9,8 milioni di passeggeri, in aumento dell’1,8%.Il(EBITDA), pari a 797 milioni di euro, risulta crescere del 2% (+3% su base omogenea) mentre l'(+10% su base omogenea).L'al 31 marzo 2018 è pari a 10.262 milioni di euro, in aumento di 766 milioni di euro rispetto al saldo 31 dicembre 2017 (9.496 milioni di euro) per effetto dell’acquisto del 15,49% del capitale di Getlink (in diminuzione di 290 milioni di eurodepurando l’effetto dell’acquisto di Getlink).I principali indicatori economico-gestionali del Gruppo in Italia e all'estero lasciano prevedere una positiva evoluzione della redditività per l’intero esercizio 2018.Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,39%.