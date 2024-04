Generalfinance, utile primo trimestre balza a 4,9 milioni di euro

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha chiuso ilcon unpari a 4,9 milioni di euro, in crescita del 66% rispetto allo stesso periodo del 2023.Ilsi attesta a 2,6 milioni di euro, in aumento (+50%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla crescita dei crediti erogati e all'effetto positivo generato dalla rinegoziazione dei contratti di factoring rispetto all'evoluzione dei tassi Euribor.Lesono pari a 8 milioni di euro, in crescita rispetto a 6 milioni di euro dei primi tre mesi del 2023 (+32%). In tale ambito, la dinamica delle commissioni attive risente dell'evoluzione particolarmente positiva del(+23% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a 622 milioni di euro)."I primi tre mesi dell'anno 2024 hanno evidenziato un- ha commentato l'- Registriamo un ottimo andamento commerciale con una crescita del business del 23% e una redditività complessiva in aumento significativo sull'anno precedente. Il ritorno sul capitale investito è migliorato ulteriormente al 29% così come il cost/income ratio al 31% attesta un'elevata efficienza operativa. Siamo costantemente impegnati a supportare la clientela con soluzioni finanziarie personalizzate, in una fase del ciclo economico in cui è particolarmente importante fornire rapidamente risposte e assistenza specialistica alle imprese".