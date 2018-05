Ilva, salta la trattativa. Calenda: "Per nuovo Esecutivo un grosso problema"

(Teleborsa) - Alta tensione sulla vicenda Ilva.Ieri 10 maggio, il Ministro dello Sviluppo Economico,ha abbandonato il tavolo delle trattative passando il dossier Ilva al nuovo Governo . Il ministro ha perso la pazienza dopo essersi sentito attaccato da alcuni leader dei sindacati di base () che lo avevano considerato non più legittimato a trattare. Risultato: incontro e trattativa sospesi. "La verità è che si sono messi tutti a inseguire l’USB. UIL e FIOM in testa. Dunque la proposta non c’è. C’è so il no a tutti e tutto", ha scritto il Ministro in un tweet.In un'intervista a La Stampa,commentando l'incontro lo definisce: "Una cosa che sta a metà tra il populismo sindacale e il sindacalismo politico. Avevamo messo in piedi un meccanismo per il quale non solo nessuno sarebbe stato licenziato ma a tutti sarebbe stato offerto un posto a tempo indeterminato e gli stessi diritti e retribuzioni del contratto precedente. I sindacati lo hanno respinto. Ora la palla passa al nuovo Governo". Secondoper il nuovo"si apre immediatamente un grosso problema visto che a luglio l'Ilva esaurisce la cassa e a fine giugno scadono i termini per completare l'intesa con Mittal". Sull'ipotesi che si possa riaprire il negoziato il Ministro si dice possibilista: "Per me sì. Voglio solo esser certo che gli operai dell'Ilva siano consapevoli di quello a cui hanno rinunciato".Il presidente di Confindustria,, commentando la vicenda spiega: "dovremmo far recuperare un po' di buon senso a tutti". E' stato un errore "gettare la spugna. E' necessario invece "riaprire subito il negoziato", ha affermato il segretario generale della FIM-CISL,, secondo cui al tavolo al ministero dello sviluppo economico "c'è stata una proposta, che era la base della discussione per andare avanti con il negoziato".