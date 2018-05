MPS realizza la più grande cartolarizzazione in UE

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il Gruppoha completato il processo di cartolarizzazione per cedere un portafoglio di 24,1 miliardi di euro di sofferenze ed ha ottenuto il rating investment grade per la tranche senior.Questa operazione - spiega la banca senese - "evidenzia il progressivo raggiungimento degli obiettivi del piano di ristrutturazione di MPS annunciato il 5 luglio 2017. Il processo di cessione delle sofferenze procede infatti in linea con le tempistiche previste"."L'ottenimento delle garanzie GACS sui titoli senior - aggiunge l'istituto toscano - è previsto nelle prossime settimane, mentre il deconsolidamento del portafoglio di sofferenze è previsto entro il 30 giugno 2018, dopo la cessione dei titoli junior a Italian Recovery Fund gestito da Quaestio Capital. Gli impatti economici della cartolarizzazione sono stati integralmente recepiti all'interno della semestrale al 30 giugno 2017".MPS ha alzato il velo sulannunciando unper 188 milioni di euro rispetto alla perdita di 169 milioni di euro contabilizzata nello stesso periodo del 2017. Icomplessivi sono scesi del 6% a 877 milioni di euro per la flessione del margine di interesse, sceso del 7,9% a 421 milioni di euro, e delle commissioni nette che si sono attestate a 407 milioni di euro (-4,6%).Il risultato operativo lordo è rimasto sostanzialmente stabile a 304 milioni mentre il risultato operativo netto è passato da -3 milioni di euro a 166 milioni. L'utile ante imposte è pari a 111 milioni di euro rispetto alla perdita di 129 milioni di euro del primo trimestre 2017.