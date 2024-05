E-Globe acquista la spagnola Bayona per 3 milioni di euro

E-Globe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di climatizzazione, ha sottoscritto un, attiva nel settore della climatizzazione e proprietaria del marchio www.climamarket.eu (oltre a 14 ulteriori domini europei), con un focus particolare nel centro Europa.Bayona, fondata nel 2010, è specializzata nella commercializzazione e nella vendita online di prodotti di climatizzazione e pompe di calore, realizza nel 2023delle vendite e delle prestazioni per 10,3 milioni di euro, unpositivo per circa 0,5 milioni e un Indebitamento Finanziario Netto (cash positive) di 1,3 milioni.L'Operazione rientra tra lee ha l'obiettivo di accelerare il processo di posizionamento strategico del marchio "Climamarket" all'estero, grazie alle eccellenze di Bayona, sfruttandone la capacità distributiva e la presenza capillare sui principali mercati europei, si legge in una nota.L'accordo prevede l'acquisto da parte di E-Globe S.p.A. del 100% del capitale sociale di Bayona (ceduto per il 98,80% dal socio Enrique Martinez Bayona e per l'1,20% dal socio Xenia Pages Petit) a un, parzialmente finanziato tramite il ricorso al canale bancario e per la restante parte con capitale proprio.Tenuto conto dell'EBITDA della società target e di E-Globe, nonché dell'Indebitamento Finanziario Netto complessivo post acquisizione, il management ritiene che la società possamediante operazioni di M&A in tutta Europa nell'ottica di una Buy&Build strategy."È con grande soddisfazione che annunciamo l'acquisizione di uno dei più importanti operatori europei online nel settore della climatizzazione e del risparmio energetico - ha commentato il- L'acquisizione non solo aumenta esponenzialmente la nostra quota di mercato in Europa, ma ci consente anche di allineare i nostri business model dando vita ad una sinergia vincente e di successo".