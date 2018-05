Salini Impregilo verso il delisting a Piazza Affari per quotarsi a Wall Street

Salini Impregilo

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Giornata di guadagni perche afa un balzo del 2,34% scambiando 2,36 euro per azione.Secondo indiscrezioni di stampa, il Gruppo potrebbe approdare dall'altra parte dell'oceano ae per questo starebbe valutando il delisting da. Questo per dare maggiore importanza ad un business ormai fortemente incentrato sul mercato statunitense. Il delisting avrebbe un costo di circa 450 milioni di euro per la famiglia Salini che dovrebbe arrivare al 100% del capitale dal 67% che possiede attualmente.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,314 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,396. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,27 euro.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)