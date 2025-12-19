Borr Drilling torna a quotarsi su Euronext Growth Oslo: capitalizzazione di circa 12,9 miliardi di corone

(Teleborsa) -ha avviato oggi le negoziazioni su, facendo ritorno sul mercato norvegese dopo il delisting da Euronext Oslo Børs nel settembre 2024. L’operazione rappresenta la 74ª quotazione sui mercati Euronext nel 2025 e la 17ª sui mercati di Euronext Oslo dall’inizio dell’anno.Fondata nel 2016 e con sede alle, Borr Drilling è un. La società possiede e gestisce una delle flotte più avanzate di, progettate per operazioni di perforazione efficienti in acque poco profonde, fino a circa 120 metri, servendo clienti a livello globale.All’apertura del mercato, il titolo ha segnato un prezzo di, per una capitalizzazione di mercato pari a circa. In precedenza, la società aveva raccolto 84 milioni di dollari (circa 850 milioni di corone) attraverso un aumento di capitale, destinato a finanziare l’acquisizione di cinque jack-up drilling rigs.Il CEOha spiegato che la decisione di tornare a quotarsi a Oslo è stata guidata dalla forte domanda degli investitori norvegesi ed europei, nonché dalla profonda conoscenza del settore offshore presente tra gli investitori locali. Secondo il management, la quotazione su Euronext Growth Oslo dovrebbe migliorare la liquidità del titolo, ampliare la base azionaria e rafforzare il valore per gli azionisti.