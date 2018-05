Governo, stallo tra M5s e Lega. L'accordo slitta ancora

(Teleborsa) - L'accordo di governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega si allontana. Una brusca frenata che ha fatto spuntare il. E da Di Maio e Salvini è arrivata al Colle . Il, prende atto delle richieste avanzate dai due leader eperché non intende impedire la nascita di un esecutivo politico.Stanchi, disillusi e forse anche un po' irritati, Di Maio e Salvini, ancora distanti su alcuni punti del programma, lasciano il Quirinale, mentre fuori impazza il giochetto dei potenziali nomi per il terzo premier., ma anchesono. E, poi, la soluzione per la premiership che ancora non c'è.Eppure, soltanto domenica, Di Maio e Salvini lasciavano intendere che l' accordo fosse dietro l'angolo , con tanto di nome del candidato premier da portare al Quirinale, lunedì, ovvero ieri. Invece, mai come ora, i due leader sembrano così distanti. Per il capo del Carroccio, ". Se ci rendessimo conto che non siamo in grado allora ci fermiamo.- ha detto- perché se dovessimo ragionare per convenienza politica non saremmo qua da tempo, se dovessimo dar retta ai sondaggi saremmo i primi a dire chi ce lo fa fare di trovare una quadra, lasciamo tutto nelle mani di Mattarella con l'ipotesi di andare".Il, ha mostrato più sicurezza sulla fattibilità delpatteggiato con la Lega, chiedendo che sia. Il capo dei Cinquestelle è consapevole che il tempo stringe e che ci sono "scadenze internazionali che ci impongono di fare presto, ma stiamo scrivendo il programma di governo dei prossimi 5 anni, non un contratto di locazione" - ha spiegato Di Maio quasi giustificandosi. "I tempi supplementari - ha detto - servono anche per consultare gli iscritti al Movimento: saranno loro a decidere con un voto online se fare partire il governo".Per la giornata di(martedì 15 maggio) è previsto un, sul contratto di governo, ma non si hanno ancora notizie di un nuovo vertice tra i due leader Di Maio Salvini.