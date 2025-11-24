Partnership tra Trenitalia e Lega Pro, presentata la Coppa Italia Serie C Regionale





(Teleborsa) - Ildi Trenitalia diventa partner dellae della Supercoppa Serie C. La partnership tra il brand della società delè stata presentata a Roma.“La partnership con Lega Pro nasce da una condivisione di valori: passione, impegno, lealtà animano il mondo dello sport e anche le nostre azioni quotidiane. - ha sottolineato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia - Una delle nostre mission è connettere le persone e i territori al mondo dello sport, della cultura in una Italia fatta di tante squadre, anche piccole, che rappresentano identità locali vitali e appassionate. Lo sport e il sociale rappresentano per Trenitalia e per il Gruppo FS uno dei pilastri fondamentali che sosteniamo anche attraverso iniziative come questa”.Secondo, Presidente della Lega Pro, è significativo “affiancare il nome delle nostre competizioni al brand di Trenitalia, che ha scelto di puntare sulla Lega dei giovani e dei territori. Per la prima volta nella loro importante storia, la Coppa Italia Serie C e la Supercoppa avranno un title partner: è la dimostrazione della nostra crescita. Sono certo che questo accordo ci permetterà di compiere un ulteriore salto di qualità”.Attraverso il sostegno a questa iniziativa, Regionale promuove il treno come mezzo sostenibile per eccellenza, ideale per i viaggi a basso impatto ambientale. Si tratta di un servizio capillare lungo tutto il Paese, con più di seimila corse giornaliere. Il Regionale, con il rebranding presentato a ottobre 2024, caratterizzato dal colore verde che ne definisce l’approccio orientato alla sostenibilità, pone al centro della propria missione, così come Trenitalia e il Gruppo FS, l’attenzione verso le persone e l’impegno per un servizio efficace, accessibile, innovativo e rispettoso dell’ambiente.