Saipem, CdA nomina membri dei Comitati

Saipem

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha provveduto alla nomina dei Comitati nell'ambito delle funzioni del Consiglio di Amministrazione.Per ilInes Mazzilli, Presidente (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Paul Schapira Consigliere non esecutivo ed indipendente), Leone Pattofatto (Consigliere non esecutivo e non indipendente).Nelvengono indicati Paolo Fumagalli, Presidente (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Federico Ferro-Luzzi (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Paul Schapira (Consigliere non esecutivo ed indipendente).E infine nel, il nuovo presidente , (Consigliere non esecutivo e non indipendente), Maria Elena Cappello (Consigliere non esecutivo e indipendente), Claudia Carloni (Consigliere non esecutivo e non indipendente), Federico Ferro-Luzzi (Consigliere non esecutivo e indipendente).