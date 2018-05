M5S-Lega, raggiunto l'accordo sul contratto si lavora alla squadra di governo

(Teleborsa) -raggiunto l'accordo sul Contratto di governoè trovareDalle parti del M5S si continua a sperare nell'ipotesilegata a un filo visto chenon ne vuole sapere di starsene all'ombra del capo politico pentastellato e che lo stesso Di Maio ha annunciato un suo "passo indietro", e che perciò spinge per unCome riporta il Corriere della Sera, Salvini avrebbe anche tratteggiato il profilo del Premier di area stellata da proporre a Sergio Mattarella: quella diDa questo punto di vista, l’identikit non sembra distante da quello diindicato dai Cinque stelle per il ministero dell’Economia, o anche da quello didocente di diritto privato a Firenze e a Roma.- Lo schema sembra essere obbligato:Per entrambi pronti(il Viminale per il leader della Lega e il Lavoro o lo Sviluppo economico per il capo politico pentastellato).- I nomi, quasi tutti big, che circolano con più insistenza sono quelli diche andrebbe a riempire la casella die dicome ministroIn quota Lega(Agricoltura),(Rapporti con il Parlamento) e(Turismo e Affari regionali). Tra iè in pole per il posto di Guardasigilli,, in lizza fino a poche ore fa come papabile premier, allacircola il nome dell'ex capo di Stato Maggiore della Difesa,in quota M5S, ma al vaglio sembrerebbe esserci anche il nome di(FdI), in quota Lega. Le caselle dipotrebbero essere, invece riempiete, da due personalità esterne di riconosciuto profilo ed esperienza.