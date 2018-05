Cottarelli a Teleborsa su "Contratto" M5S-Lega: "Costi fino a 125 miliardi, coperture di 500 milioni"

(Teleborsa) -il contratto per il cambiamento targato, scritto nero su bianco.Lo abbiamo chiesto all'economistaex commissario alla spending review, ha guidato per alcuni anni il Fondo Monetario Internazionale e il suo nome, nei giorni scorsi, è circolato come papabile per ricoprire il ruolo di premier."Sì, abbiamo pubblicato le nostre stime della versione non finale ma in quella finale non è cambiato molto. La nostra stima (dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ndr) è che il costo complessivo per il bilancio pubblico delle proposte di aumento di spesa e riduzione della tassazione è compreso tra ia fronte dei quali ci sono coperture individuate dell'ordine diDunque, mezzo miliardo contro 110/125. C'è chiaramente un problema e se anche se queste cose fossero introdotte gradualmente resta l'interrogativo di come finanziare queste misure nel corso del tempo"."Il problema non è l'Europa, non almeno in prima battuta, ma la reazione dei mercati, degli investitori, di chi compra titoli di stato. Attualmente lo spread è andato su, ma è ancora modesto, 150 punti, siamo ancora su livelli sostenibili, dobbiamo però chiederci quale sono le condizioni in cui se non riusciamo a ridurre il debito pubblico potrebbe ripresentarsi una situazione simile a quella del"Io credo che sarebbe meglio lavorare sul fronte della spesa piuttosto che aumentare la tassazione , credo ci sia ancora la possibilità, partendo dalla situazione attuale, di migliorare i nostri conti pubblici riducendo la spesa rispetto al Pil, il che non vuol dire tagliare la spesa, ma vuol dire evitare che la spesa aumenti quando aumenta il Pil e il Pil attualmente sta aumentando. Purtroppo, non sembra intenzione del nuovo governo andare in questa direzione, anzi si parla di un deficit elevato e questo vuol dire che il debito secondo me non si ridurrebbe tanto quanto dovrebbe ridursi".Partiamo da un dato: 2015/2016/2017 e 2018 sono tutti anni di crescita positiva ma è una crescita che non è altissima e questo è un aspetto non trascurabile. E' anche vero che il tasso di crescita della popolazione italiana è basso per cui in termine di reddito pro capite per esempio l'anno scorso è stato discreto. Il problema è un altro e cioè che noi per recuperare il terreno perso negli ultimi 20 anni dovremmo correre e crescere più rapidamente degli altri. E non lo stiamo facendo. L’economia italiana è cresciuta, ma è cresciuta poco negli ultimi vent’anni. Ha accelerato un po’ nel 2017, ma hanno accelerato anche tutti gli altri paesi. Se fosse una corsa ciclistica, sarebbe come rallegrarsi di andare più veloci senza accorgersi di avere iniziato un tratto in discesa. In realtà, anche in discesa il distacco dal gruppo sta aumentando. E secondo me cresciamo meno degli altri perché siamo ancora appesantiti da questi(l’evasione fiscale, la corruzione, la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo demografico, l’incapacità di stare nell’euro, il divario tra Nord e Sud, ndr) e abbiamo ancora un divario di competitività rispetto alla Germania in conseguenza di quello che è successo nei primi 10 anni da quando siamo entrati nell'euro, una perdita di competitività in termini di costi del lavoro per unità di prodotto."