ABI, banche determinanti nel sociale e nella cultura

(Teleborsa) -. Il dato, relativo al biennio 2014-2015, emerge da una ricerca del prof. Guido Guerzoni della Bocconi per l'La ricerca prende in considerazione l'insieme deglia favore di organizzazioni, individui e iniziative aventi utilità sociale e culturale. Sono stati individuati almenoa conferma dello stretto legame con le comunità locali.Le banche coinvolte, hanno evidenziato, volontariato e beneficenza,, educazione e formazione e poi su sport e attività creative, sostegno ai giovani, sviluppo locale e politiche attive per il lavoro.Altro aspetto è l’evoluzione degli strumenti d’intervento. Gli istituti realizzano tali interventi attraversopreposti (nel 52,1% dei casi),dedicate (28,1%) o per mezzo dinon commerciali ad hoc (16,7%).