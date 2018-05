Quirinale, Mattarella convoca Fico e Casellati per domani, 22 maggio

(Teleborsa) - Terminato l'ultimo giro di consultazioni, il Quirinale rende noto che il Presidente della Repubblica,, riceverà domani 22 maggio, alle ore 11.00 il Presidente della Camera dei Deputati,, e alle ore 12.00 il Presidente del Senato della Repubblica,Dai colloqui intercorsi tra i leader del M5S,, e quello della Lega,, con Mattarella è emerso che il nome designato dai due partiti per la figura di Premier è quello di Giuseppe Conte . Se il Capo dello Stato deciderà di affidargli l'incarico di governo diventerà il sesto Presidente del Consiglio non eletto. Non sarà un premier eletto dal popolo, ma "sarà un Presidente del Consiglio 'politico', indicato da due forze politiche votate", "faceva parte della mia squadra di governo", ha dichiarato Di Maio."Sono molto orgoglioso di questo nome", ha concluso il capo dei pentastellati, ribadendo che Conte "non vesserà gli italiani".