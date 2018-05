Weber attacca governo M5S-Lega. 5 Stelle: persa un'occasione per tacere

(Teleborsa) - "Il capogruppo dei Popolari europeiha perso un'occasione per tacere. Scherza col fuoco chi non rispetta la democrazia e chi vuole calpestare l'esito delle elezioni del 4 marzo cercando di imporre l'ennesimo governo tecnocratico". Così ilha risposto alle dichiarazioni di Weber sul governo M5S-Lega . "State giocando col fuoco perché l'Italia è pesantemente indebitata", ha affermato il leader del Ppe aggiungendo che "le azioni irrazionali o populiste" da parte del futuro governo gialloverde "potrebbero provocare una nuova crisi dell'euro".Pronta anche la risposta del leader della Lega,. "Dopo i francesi oggi è il turno delle minacce tedesche: 'State giocando con il fuoco perché l'Italia è pesantemente indebitata' dice Manfred Weber, leader dei Popolari europei... Lui pensi alla Germania che al bene degli italiani ci pensiamo noi!".Irritata anche la capogruppo del Carroccio,: il "Governo Lega-M5S farà gli interessi degli italiani, non quelli dei tedeschi! E' Weber che scherza con il fuoco: finiti i tempi in cui l'Italia prendeva ordini da Berlino".