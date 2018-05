A Piazza Affari scatta il rimbalzino ma clima in UE è prudente

spread

(Teleborsa) -, dopo alcune giornate negative, sulla scia dellerelative alla formazione del governo. L'accordo M5S-lega è fatto ed il nome del Premier comunicato a Mattarella , che ora dovrà decidere se affidare l'incarico ( questa mattina vedrà i Presidenti di Camera e Senato ).In realtà,(ricoperture), mentre bisognerà capire quale accoglienza la comunità finanziaria riserverà al nuovo Governo italiano, le cui sorti condizionano anche gli sviluppi dell'Eurozona.Lotornato in focus e risalito negli ultimi giorni con il crescere del "rischio Italia" si ridimensiona un poco, ma resta suoi 180 punti base, valore comunque elevatissimo, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,34%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.289,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,53%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia (+0,05%), nulla di fatto anche per, che passa di mano sulla parità (+0,08%) e, che sosta sui valori precedenti (+0,05%). Meglio Piazza Affari, con il, che avanza dello 0,35% dopo aver fatto peggio in precedenza. Fra i settori migliori a Milano,(+1,21%),(+0,89%) e(+0,81%).Tra le, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,96%, dopo i dati Assogestioni sul risparmio gestito nel 1° trimestre Tonicache prosegue il rally ed evidenzia un bel vantaggio dell'1,84%, sulla scommessa di un recupero degli investimenti delle società petrolifere.In luce, con un ampio progresso dell'1,38%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,38%, mentre monta l'attesa per la presentazione del piano a inizio giugno.Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche, come, che apre le contrattazioni a -1,94%, e, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.