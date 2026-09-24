Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

(Teleborsa) - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Si muove in modesto ribasso l' S&P-500 a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,43%, in scia sell-off sui Treasury, con il rendimento del titolo a 30 anni che ha toccato i massimi dal 2004, mentre crescono le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Federal Reserve.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,137. Lieve calo dell' oro , che scende a 4.257,1 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,52%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,56%.



Tra gli indici di Eurolandia pensosa Francoforte , con un calo frazionale dello 0,57%, tentenna Londra , con un modesto ribasso dello 0,24%, e giornata fiacca per Parigi , che segna un calo dello 0,52%. Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,85%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share , che scivola a 54.133 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+1,39%), Poste Italiane (+0,98%), Tenaris (+0,85%) e DiaSorin (+0,54%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri , che ha archiviato la seduta a -5,47%.



Scende Stellantis , con un ribasso del 4,31%.



Crolla Prysmian , con una flessione del 3,85%.



Si concentrano le vendite su Lottomatica , che soffre un calo del 3,10%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Revo Insurance (+2,64%), Technogym (+1,77%), Anima Holding (+0,85%) e OVS (+0,72%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Moltiply Group , che ha terminato le contrattazioni a -5,88%.



Vendite a piene mani su Philogen , che soffre un decremento del 5,13%.



Pessima performance per Technoprobe , che registra un ribasso del 4,84%.



Vendite su Banca Ifis , che registra un ribasso del 4,63%.

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