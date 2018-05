Enel completa ristrutturazione portafoglio obbligazioni ibride

Enel

(Teleborsa) -tramite un’volontaria non vincolante per il riacquisto di un, in parte tramite incremento dell’ammontare della nuova emissione del prestito obbligazionario ibrido lanciata il 15 maggio 2018 e in parte tramite cassa, edper il riacquisto tramite cassa dellLe due operazioni sonodel Gruppo Enel, nell’ambito di un programma di complessivadella gestione finanziaria, in linea con il Piano Strategico 2018-2020.Si prevede che il regolamento delle operazioni, comprensivo dell’emissione delle nuove obbligazioni ibride e del pagamento del corrispettivo in denaro, avvenga in data 24 maggio 2018.