Gazprom, altolà dell'Antitrust europeo

Gazprom

(Teleborsa) - L'Antitrust europeo scende in campo per contrastare l'abuso di posizione dominante diLa Commissione UE ha infatti imposto al colosso energetico russo una serie diper "a vantaggio delle imprese e dei consumatori europei", come spiega una nota."La nostra decisione stabilisce un corpus di norme su misura per il futuro comportamento di Gazprom. Essa impone a tale impresa di intraprendere iniziative concrete per integrare ulteriormente i mercati del gas nella regione e contribuire a realizzare un vero mercato interno dell'energia in Europa. Conferisce inoltre ai clienti di Gazprom in Europa centrale e orientale uno strumento efficace per garantire che il prezzo che pagano sia competitivo" ha dichiarato la Commissaria per la concorrenzaNel dettaglio, GazpromInoltreper via della mancanza di interconnettori, in particolare gli Stati baltici e la Bulgaria.I clienti di Gazprom potranno contare sul fatto che i, soprattutto presso gli hub del gas liquefatto.Gazprom, infine,facendo leva sulla propria posizione di mercato nella fornitura di gas.