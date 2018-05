Governo, nodo Economia: Salvini conferma la scelta di Savona

(Teleborsa) - Nessun dubbio sucome prossimo ministro dell'Economia da parte del leader dele di quello della. I due capi politici si sono espressi più volte sulla figura dell'economista, mostrandosi perfettamente in accordo."Noi siamo allineati perfettamente su tutto, stiamo cercando i migliori profili per portare questo Paese al cambiamento, tra i nomi c'è sicuramente quello di Savona", ha dichiarato il leader dei pentastellati mentre il leader del Carroccio ha spiegato che "SavonaIntanto l'economista si è dimesso dal fondo Euklid per "impegni pubblici".. Nel pomeriggio Conte incontrerà le delegazioni di Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e per finire Movimento 5 Stelle, alle ore 19:00.Nei prossimi giorni Conte si recherà dal Capo dello Stato,, per sciogliere la riserva , e in caso positivo per sottoporgli la lista dei ministri.