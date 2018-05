Tassi USA, nuovo rialzo a giugno

(Teleborsa) - La banca centrale americana è disponibile a far correre l'inflazione, anche se temporaneamente, al di sopra del target di crescita del 2%.E' quanto risulta dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria di inizio maggio, pubblicati dalla Federal Reserve, quando i banchieri centrali statunitensi hanno deciso di lasciare invariati i tassi di interesse , negli Stati Uniti.La: la maggior parte dei funzionari Fed, infatti, ha espresso parere favorevole a un'ulteriore stretta del costo del denaro, il prossimo 13 giugno. Notizia peraltro attesa dai mercati, con i Futures su Fed Funds che prezzano con una probabilità superiore al 90% un ritocco all'insù del costo del denaro, il prossimo mese.Dalle minute Fed,, nel 2018, con un. I banchieri non sembrano preoccupati per l'inflazione in aumento, spinta soprattutto - segnalano i funzionari - dal rally delle quotazioni del petrolio.