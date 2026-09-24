Wall Street chiude in perdita con nuovo balzo dei rendimenti dei Treasury

La seduta

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,68%; sulla stessa linea, l' S&P-500 ha perso lo 0,75%, terminando la seduta a 7.706 punti. In rosso il Nasdaq 100 (-0,85%); come pure, in discesa l' S&P 100 (-0,82%).



A pesare sull'azionario USA è stato il nuovo sell-off sui bond. Il rendimento dei Treasury a 10 anni, parametro di riferimento legato ai tassi dei mutui, è balzato al 5,135%, toccando il livello più alto dal luglio 2007. L'ultima fase di rialzo dei rendimenti è scattata quando le quotazioni del petrolio sono tornate sopra i 100 dollari al barile e un'indagine mensile di S&P ha evidenziato un incremento dell'attività economica nel settore privato e crescenti pressioni sui prezzi. Più tardi, i rendimenti hanno proseguito la loro ascesa dopo che il governatore della Fed, Michael Barr, ha dichiarato di ritenere necessario un ulteriore rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Infine, hanno registrato un ulteriore aumento in seguito all'annuncio, da parte del Dipartimento del Tesoro, di un nuovo piano di riacquisto di titoli e alla scarsa domanda riscontrata nell'asta di titoli a cinque anni.



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia . Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni (-1,89%), utilities (-1,87%) e beni di consumo secondari (-1,63%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Salesforce (+1,84%), Chevron (+1,53%), Boeing (+1,12%) e IBM (+0,63%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su McDonald's , che ha terminato le contrattazioni a -4,81%. Sotto pressione Alphabet , che accusa un calo del 3,80%. Scivola Home Depot , con un netto svantaggio del 2,83%. In rosso Amazon , che evidenzia un deciso ribasso del 2,24%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Palo Alto Networks (+5,00%), CrowdStrike Holdings (+4,97%), Palantir Technologies (+3,68%) e Thomson Reuters (+2,92%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Paychex , che ha archiviato la seduta a -8,77%. Sessione nera per AirBnb , che lascia sul tappeto una perdita del 7,56%. In perdita Booking Holdings , che scende del 5,10%. Pesante SpaceX , che segna una discesa di ben -4,11 punti percentuali.

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