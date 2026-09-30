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Usa, richieste mutui settimanali ancora in calo, tassi al top dal 2023

Tassi su mutui trentennali in ulteriore rialzo

Economia, Macroeconomia
Usa, richieste mutui settimanali ancora in calo, tassi al top dal 2023
(Teleborsa) - Ancora in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 26 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -6,0%, dopo il -1,5% registrato la settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'8,7% e quello relativo alle nuove domande del 4,3%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti ulteriormente al 7,30% dal 7,12% precedente, posizionandosi ai massimi da novembre 2023.

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)
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