Usa, richieste mutui settimanali ancora in calo, tassi al top dal 2023

Tassi su mutui trentennali in ulteriore rialzo

(Teleborsa) - Ancora in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 26 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -6,0%, dopo il -1,5% registrato la settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'8,7% e quello relativo alle nuove domande del 4,3%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti ulteriormente al 7,30% dal 7,12% precedente, posizionandosi ai massimi da novembre 2023.



(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)

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