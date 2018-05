USA, nuovi dazi sull'import auto?

(Teleborsa) -Dopo aver confermato, ieri 23 maggio, i dazi su alluminio e metallo alla Cina, nella giornata odierna il tycoon ha lasciato presagire di voler imporre nuovi dazi anche sulle importazioni delle autovetture negli USA.Una legislazione in materia già esiste e prevede, su ogni veicolo leggero importato su suolo statunitense, una tassa del 2,5% che aumenta al 25% nel caso di veicoli pesanti come truck e camion, per i soli Paesi con cui gli USA non hanno alcuna intesa commerciale.. Quest'atto gli consentirebbe di modificare le tariffe senza dover previamente passare dal Congresso, permettendoNon si fa attendere la risposta del governo cinese, che tramite il portavoce del ministero al Commercio Gao Feng ha parlato di "abuso delle clausole sulla sicurezza nazionale" da parte di Trump, che "rischia di danneggiare seriamente i sistemi del commercio multilaterale e le regole del commercio internazionale"., con il Nikkei che ha archiviato la seduta ai minimi degli ultimi due mesi ed i principali listini asiatici in rosso. Fino al primo giugno l'intera Unione Europea sarà esentata dal pagare i dazi su acciaio e alluminio.se alla scadenza del termine l'esenzione non dovesse essere prorogata la risposta europea non si farebbe attendere, con