Governo, sindacati esprimono "rispetto per Costituzione" e sostegno a Mattarella

(Teleborsa) - "Desideriamo manifestare la nostrache ha pochi precedenti nella storia della nostra Repubblica". Così in una lettera indirizzata dal Presidente Mattarella le tre confederazioni sindacali, commentando gli avvenimenti delle ultime 24 ore "Intendiamo ribadire con forza il nostroche fissa con chiarezza ruolo e prerogative del Presidente della Repubblica e delle Istituzioni democratiche”. aggiungono i tre segretari Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, ribadendo "il diritto e il dovere del Presidente della Repubblica di esercitare, in trasparenza ed autonomia, le proprie funzioni costituzionali”.Poi, i sindacati ricordano. "C’è un Paese reale che ancora soffre per le conseguenze della crisi economica degli ultimi dieci anni. Per questo pensiamo che le attese e gli interessi di lavoratori, pensionati, giovani e disoccupati debbano essere messe al primo posto nell’agenda istituzionale e politica del Paese”, sottolineano.